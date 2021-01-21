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Пандемия COVID-19

Источник сообщил, что Федора Емельяненко скоро выпишут из больницы

В четверг стало известно, что Емельяненко доставлен в одну из московских больниц с коронавирусом
Федор Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Федор Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко в скором времени будет выписан из больницы. Об этом ТАСС сообщил источник.

В четверг стало известно, что Емельяненко доставлен в одну из московских больниц с коронавирусом.

"У Федора пропало обоняние, была температура. Выявили двустороннюю пневмонию при коронавирусе. Но скоро он уже будет выписан, все позади", - сказал собеседник агентства.

Емельяненко 44 года, он является одним из самых известных спортсменов в истории смешанных единоборств. На его счету 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Следующий бой Емельяненко может пройти летом в Москве.

Теги
Пандемия COVID-19
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