Источник сообщил, что Федора Емельяненко скоро выпишут из больницы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко в скором времени будет выписан из больницы. Об этом ТАСС сообщил источник.

В четверг стало известно, что Емельяненко доставлен в одну из московских больниц с коронавирусом.

"У Федора пропало обоняние, была температура. Выявили двустороннюю пневмонию при коронавирусе. Но скоро он уже будет выписан, все позади", - сказал собеседник агентства.

Емельяненко 44 года, он является одним из самых известных спортсменов в истории смешанных единоборств. На его счету 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Следующий бой Емельяненко может пройти летом в Москве.