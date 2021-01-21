Кокорин заявил, что покидает "Спартак" и вылетает в Италию для прохождения медосмотра

ТАСС, 21 января. Российский нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин заявил, что в ближайшее время пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт с итальянским футбольным клубом "Фиорентина". Комментарий форварда приводит "Спорт-Экспресс" .

Ранее Gazetta dello Sport сообщила, что клуб ведет переговоры с россиянином. Планируется, что Кокорин будет играть в паре с сербским нападающим Душаном Влаховичем.

"Ни для кого, наверное, уже не секрет. Сегодня я покидаю расположение "Спартака" и лечу в Италию на медосмотр. С "Фиорентиной" все согласовано, нужно пройти медосмотр, после этого подпишем контракт", - сказал Кокорин.

Кокорину 29 лет, он выступает за "Спартак" с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых восемь матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В составе "Зенита" Кокорин становился чемпионом России (сезон-2018/19), победителем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2016). За сборную России форвард провел 48 матчей и забил 12 мячей.

"Фиорентина" после 18 матчей чемпионата Италии занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.