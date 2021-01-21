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ММА

Макгрегор заявил, что заставит Нурмагомедова возобновить карьеру

Россиянин ушел из спорта в октябре прошлого года

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что заставит россиянина Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру.

"Мы его достанем в конечном итоге", - сказал Макгрегор во время онлайн-конференции..

Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи в октябре удушающим приемом во втором раунде и завершил карьеру. На его счету 29 побед и ни одного поражения. Он до сих пор владеет титулом Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе.

Макгрегор 23 января в Абу-Даби проведет бой против американца Дастина Порье.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против Макгрегора, Порье и Гэтжи.

Теги
ММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
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