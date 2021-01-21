Макгрегор заявил, что UFC должен лишить Нурмагомедова чемпионского титула

ТАСС, 21 января. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) должен лишить Хабиба Нурмагомедова пояса в легком весе. Об этом во время онлайн-конференции заявил ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор.

"Да, я подерусь с Дастином Порье, это должен быть претендентский бой, - сказал Макгрегор. - Думаю, что победитель боя Хукер - Чендлер тоже должен быть претендентом на титул. Тони Фергюсон претендентом не считается. Но, в конечном итоге, считаю, что UFC должен освободить титул, чтобы идти дальше в легком весе".

Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи в октябре удушающим приемом во втором раунде и завершил карьеру. На его счету 29 побед и ни одного поражения. Он до сих пор владеет титулом чемпиона UFC в легком весе.

Макгрегор 23 января в Абу-Даби проведет бой против Дастина Порье.