Генсек РФС Алаев зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента ФНЛ

ТАСС, 21 января. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев зарегистрирован для участия в выборах на пост президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Решение было принято избирательной комиссией, состоящей из представителей ФНЛ, РФС и клубов - участников лиги, после рассмотрения представленных рядом клубов документов.

Ранее в качестве кандидата на пост президента ФНЛ был зарегистрирован и. о. главы организации, ее исполнительный директор Иван Шабанов. Предыдущий президент ФНЛ Игорь Ефремов объявил о своей отставке на собрании лиги в начале декабря. Заключительный день регистрации кандидатов - 25 января, выборы пройдут 25 февраля.