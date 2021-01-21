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Футбол в России

Генсек РФС Алаев зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента ФНЛ

Выборы пройдут 25 февраля
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев
© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 21 января. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев зарегистрирован для участия в выборах на пост президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Решение было принято избирательной комиссией, состоящей из представителей ФНЛ, РФС и клубов - участников лиги, после рассмотрения представленных рядом клубов документов.

Ранее в качестве кандидата на пост президента ФНЛ был зарегистрирован и. о. главы организации, ее исполнительный директор Иван Шабанов. Предыдущий президент ФНЛ Игорь Ефремов объявил о своей отставке на собрании лиги в начале декабря. Заключительный день регистрации кандидатов - 25 января, выборы пройдут 25 февраля.

Теги
Российский футболАлаев, Александр Александрович
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