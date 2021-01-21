{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Макгрегор заявил, что история с дракой с Нурмагомедовым осталась в прошлом

Ирландский боец считает, что для проведения реванша нет препятствий

ТАСС, 21 января. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор заявил, что на возможный реванш с Хабибом Нурмагомедовым не повлияет история их взаимоотношений. Об этом Макгрегор заявил во время онлайн-конференции.

На эту тему

"Все эти события произошли в 2018 году. Если мы встретимся в бою снова, никаких проблем не будет. Но если он и дальше будет избегать боя со мной, то я не уверен, что ничего не произойдет", - сказал Макгрегор.

Нурмагомедов победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категория Макгрегора болевым приемом в третьем раунде в октябре 2018 года. После поединка возникла потасовка с участием спортсменов из команд Нурмагомедова и Макгрегора. Ирландец 23 января проведет поединок против американца Дастина Порье.

Нурмагомедов в октябре 2020 года объявил о завершении карьеры.

Теги
ММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
Зимние олимпийские виды спорта
Для этапа Кубка мира по фристайлу в Москве подготовили более 25 тысяч кубометров снега
Соревнования в дисциплине "акробатика" пройдут на Воробьевых горах 23 января
Читать полностью