Организация ACA рассматривает возможность подачи в суд из-за блокировки YouTube-канала

"После блокировки нашего YouTube-канала из-за санкций США мы продолжили работу лиги в нормальном режиме и сейчас делаем все, чтобы дать возможность зрителю в полном объеме смотреть привычный контент, - сказал Яценко. - Мы вносим небольшие корректировки в стратегию ТВ-трансляций. Начиная с турнира ACA 117 12 февраля российские болельщики смогут бесплатно смотреть в эфире "Матч ТВ" бои основных кардов. Это не означает, что мы отказываемся от PPV (pay-per-view), которую мы запустили в 2019 году".

"Мы сделаем наши трансляции более доступными зрителям, введем систему годовых и месячных подписок, которые дадут определенные дополнительные преимущества пользователям. По системе PPV на нашем сайте мы будем показывать турниры целиком без ограничений на двух языках, не только на территории России, но также Европы, Азии и всего мира. Мы приложим все усилия чтобы восстановить наш YouTube-канал, который незаконно был заблокирован Google, а также начнем развивать новые аккаунты, в том числе и на других ресурсах. Сейчас мы рассматриваем возможность судебного реагирования на блокировку канала лиги ACA", - добавил Яценко.

Минфин США ранее внес в санкционные списки ряд физических и юридических лиц, в том числе из РФ, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Санкции, в частности, вводятся в отношении футбольного клуба "Ахмат", организации ACA, клуба смешанных единоборств "Ахмат". Позднее стало известно о блокировке YouTube-каналов "Ахмата" и ACA.