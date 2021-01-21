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Зимние олимпийские виды спорта

Тихомиров: плюсовая температура в Москве не помешает проведению этапа КМ по сноуборду

Соревнования запланированы 30 января на Воробьевых горах
Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Этап Кубка мира по параллельному слалому в Москве состоится даже в случае плюсовой погоды в столице. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Соревнования должны пройти 30 января на Воробьевых горах. В прошлом сезоне московский этап Кубка мира по сноуборду был отменен из-за неподходящих погодных условий.

"В этот раз погода точно не помешает, даже если на улице будет плюсовая температура. Снега предостаточно. В прошлом году аномально не было снега, в этом со снегом все в порядке. Так что погода не должна подвести", - сказал Тихомиров.

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