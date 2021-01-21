"Спартак" объявил о переходе Кокорина в итальянскую "Фиорентину"

ТАСС, 21 января. Российский нападающий Александр Кокорин в ближайшее время подпишет контракт с итальянским футбольным клубом "Фиорентина". Об этом сообщает пресс-служба московского "Спартака".

Отмечается, что футболист отправляется в Италию на медицинское обследование и в случае успешного прохождения подпишет с флорентийским клубом контракт на 3,5 года.

Кокорин составит конкуренцию в линии нападения "Фиорентины" таким игрокам атаки, как Душан Влахович (Сербия), Хосе Кальехон (Испания), Франк Рибери (Франция), Жакомо Бонавентура (Италия), Кристиан Куаме (Кот-д'Ивуар). За итальянский клуб "Аталанта" выступает футболист сборной России Алексей Миранчук, перешедший в сентябре прошлого года из московского "Локомотива".

Кокорину 29 лет, он выступал за "Спартак" с августа 2020 года. В нынешнем сезоне провел за красно-белых восемь матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В составе "Зенита" Кокорин становился чемпионом России (сезон-2018/19), победителем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2016). За сборную России форвард провел 48 матчей и забил 12 мячей. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября того же года он вышел по УДО.

"Фиорентина" после 18 матчей чемпионата Италии занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Команда не сумела забить мячей в последних двух играх первенства.