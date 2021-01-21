Футболист "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заразился коронавирусом

ТАСС, 21 января. Тест на коронавирусную инфекцию форварда английского футбольного клуба "Манчестер Сити" аргентинца Серхио Агуэро дал положительный результат. Об этом футболист сообщил в Twitter .

"После тесного контакта с заболевшими я ушел на самоизоляцию, и последний тест, который я сдал, дал положительный результат на коронавирус. У меня были некоторые симптомы, я следую указаниям врача для выздоровления", - написал Агуэро.

Ранее в английском клубе было выявлено несколько случаев заражения.

"Манчестер Сити" располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав после 18 туров 38 очков. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют на выезде с "Вест Бромвичем" 26 января. 32-летний Агуэро в текущем сезоне провел пять матчей и не сумел отметиться результативными действиями.