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Пандемия COVID-19

Футболист "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заразился коронавирусом

Нападающий находится на самоизоляции

ТАСС, 21 января. Тест на коронавирусную инфекцию форварда английского футбольного клуба "Манчестер Сити" аргентинца Серхио Агуэро дал положительный результат. Об этом футболист сообщил в Twitter.

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"После тесного контакта с заболевшими я ушел на самоизоляцию, и последний тест, который я сдал, дал положительный результат на коронавирус. У меня были некоторые симптомы, я следую указаниям врача для выздоровления", - написал Агуэро.

Ранее в английском клубе было выявлено несколько случаев заражения.

"Манчестер Сити" располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав после 18 туров 38 очков. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют на выезде с "Вест Бромвичем" 26 января. 32-летний Агуэро в текущем сезоне провел пять матчей и не сумел отметиться результативными действиями.

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