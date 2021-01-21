Для этапа Кубка мира по фристайлу в Москве подготовили более 25 тысяч кубометров снега

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Более 25 тысяч кубометров снега подготовили для проведения этапа Кубка мира по фристайлу в Москве. Об этом ТАСС сообщили организаторы соревнований.

"На фристайл подготовили более 25 тысяч кубометров снега на склоне для акробатики. Это уникальная история. Снег производится специальными генераторами. Мы подготовились заранее", - сказал собеседник агентства.

Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине "акробатика" пройдет в Москве на Воробьевых горах 23 января.

Для участия в этапе в Москву приедут более 70 лучших спортсменов из Белоруссии, Казахстана, Австралии, Канады, США, Швейцарии, Японии, Германии и Великобритании. Сборную России будут представлять победители и призеры чемпионата мира и этапов Кубка мира Илья Буров, Павел Кротов, Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Максим Буров, Есения Пантюхова, Станислав Никитин и Арсений Вагин.