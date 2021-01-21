Жуков: Кокорин получил хороший шанс проявить себя, перейдя в "Фиорентину"

В четверг московский "Спартак" объявил о том, что Кокорин после медосмотра подпишет с флорентийским клубом контракт на 3,5 года.

"Хорошо, может, он там хорошо себя проявит. Учитывая, что в "Спартаке" у него не сложилось по разным причинам, наверное, для него это шанс. Итальянский чемпионат сильный, пожелаем ему удачи. Будем надеяться, что он не будет сидеть на лавке, Миранчук пока не много играет", - сказал Жуков.

Кокорину 29 лет, он выступал за "Спартак" с августа 2020 года. В составе "Зенита" становился чемпионом России (сезон-2018/19), победителем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2016). За сборную России провел 48 матчей и забил 12 мячей. Алексей Миранчук играет за итальянскую "Аталанту" с сентября, за это время он два раза вышел на поле в основном составе.