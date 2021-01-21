Силкин: Кокорин сможет закрепиться в "Фиорентине", если будет играть как в "Сочи"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Перешедший в "Фиорентину" из "Спартака" нападающий Александр Кокорин сможет закрепиться в основном составе итальянской команды, если покажет игру как в прошлом сезоне, выступая за "Сочи". Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер московского "Динамо" Сергей Силкин.

В четверг "Спартак" объявил, что Кокорин подпишет контракт с "Фиорентиной" сроком на 3,5 года, если успешно пройдет медобследование в итальянском клубе. Под руководством Силкина Кокорин выступал за "Динамо". В прошлом сезоне форвард провел десять матчей в составе "Сочи", в которых забил семь мячей. Летом 2020 года Кокорин на правах свободного агента подписал контракт со "Спартаком".

"У Кокорина есть очень хорошие качества для нападающего, считаю итальянский чемпионат для него подходящий. Если он покажет то, что показывал в "Сочи" в прошлом сезоне и когда начинал в "Динамо", то у него есть все шансы закрепиться в составе. Кокорин - тот игрок, который открывается, ищет свободные зоны и на хорошей скорости врывается туда. Получится у него или нет, покажут уже первые игры", - считает Силкин.

"Фиорентина" сейчас не претендует на ведущие позиции, от него ждут голов. Думаю, что в первое время ему должны доверять, главное, чтобы он был в форме", - добавил собеседник агентства.

В нынешнем сезоне Кокорин провел в составе "Спартака" восемь матчей в чемпионате России, в которых забил два гола. "Он не попал в команду. Думаю, что если бы у "Спартака" был российский тренер ("Спартак" возглавляет немец Доменико Тедеско - прим. ТАСС), у него было бы больше и игровой практики, и предпосылок к тому, чтобы он раскрылся. Я, честно говоря, думал, что он в "Спартаке" придется ко двору, но он там просто потерял время", - заключил Силкин.

"Фиорентина" после 18 матчей чемпионата Италии занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.