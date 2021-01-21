Нигматуллин: "Фиорентина" пошла на риск, решив подписать Кокорина

В четверг московский "Спартак" объявил о том, что Кокорин после медосмотра подпишет с флорентийским клубом контракт на 3,5 года.

"Довольно неожиданный переход, но, видимо, "Фиорентину" "поджало" - команда борется за выживание и не нашла европейских кандидатов. Для клуба это риск, потому что есть вероятность, что и в Италии он не будет играть так, как от него ждут, что уже было в "Спартаке", - сказал Нигматуллин. - Но это новые впечатления, ощущения и новая мотивация для Александра. Возможно, это даст определенную подпитку, которая позволит ему играть в футбол, приносить пользу команде".

По словам Нигматуллина, Кокорина ждут сложности, с которыми он еще не сталкивался. "Там будет языковой барьер, будут сразу же ждать результата, испытание для Кокорина будет не простое. Возможно, некоторые вещи, которые были допустимы в российских клубах, там покажутся необычными", - отметил он.

"Желаю, чтобы он реанимировал карьеру. Он давно ходит в подающих надежды, но ровно и стабильно играть не получается по разным причинам, пусть это получится в "Фиорентине". Но команда борется за выживание, боится вылететь в Серию В. Это большой психологический груз - каждый матч как последний бой", - добавил он.

После 18 туров "Фиорентина" занимает 14-е место в чемпионате Италии. Из Серии А вылетают последние три команды из 20.