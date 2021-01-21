Боксер Липинец проведет бой против Энниса за титул чемпиона мира

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Липинец проведет бой за титул чемпиона мира против американца Джейрона Энниса. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Алекс Вайсфельд.

"Мы подписали контракт на бой. Дата и место пока не определены. На кону будет стоять чемпионский титул IBO. Бой будет в США", - сказал собеседник агентства.

Россиянин в конце октября провел претендентский бой за титул Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 66,68 кг с канадцем Кастио Клейтоном. Поединок завершился вничью.

Титул временного чемпиона мира позволил бы россиянину провести бой против обладателя регулярного пояса, которым является американец Эррол Спенс.

В послужном списке 31-летнего Липинца 16 побед (12 нокаутом), одна ничья и одно поражение.