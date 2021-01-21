Канчельскис посоветовал Кокорину в "Фиорентине" вести себя скромнее и учить итальянский

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Александру Кокорину необходимо учить итальянский язык для быстрой адаптации в "Фиорентине", в жизни российского футболиста должно стать меньше пафоса. Такое мнение ТАСС высказал Андрей Канчельскис, который в 90-е выступал за клуб из Флоренции.

В четверг московский "Спартак" сообщил о договоренности с "Фиорентиной" о переходе Кокорина. Контракт должен быть подписан на следующей неделе после прохождения игроком медицинского обследования.

"Самое сложное, что его ждет, - языковой барьер. Ему нужно поменьше общаться через переводчика. Да, сначала он будет чаще использовать жесты, но итальянский язык не очень сложный, так что ему лучше побыстрее его освоить и начать общаться с командой как в раздевалке, так и за ее пределами, в быту", - сказал Канчельскис.

"Во Флоренции очень любят футбол, там очень требовательные болельщики. Они посещают тренировки, так что ему надо быть готовым выкладываться на каждой из них. Да и сам тренировочный процесс там другой, поначалу может быть тяжеловато. И лучше поменьше пафоса, всех этих фотографий в Instagram. Не знаю, как сейчас, но в наше время такой образ жизни не приветствовался. Думаю, политика клуба не изменилась", - добавил он.

Канчельскис также отметил, что переезд во Флоренцию, которую он считает одним из лучших городов Европы, позволит Кокорину преодолеть непростой период в карьере. В том числе благодаря более комфортному климату. "Этот переход должен ему пойти на пользу", - заметил он.

"Он играть не разучился, он остается неплохим футболистом. Да, он ошибся, но жизнь, думаю, его научила. Сейчас ему выдался очень хороший шанс доказать себе и всем, что он игрок уровня национальной сборной. Думаю, он хочет в нее вернуться, и это прекрасный шанс сделать это и стать первым номером в нападении. У него для этого все есть, все зависит от него самого", - отметил собеседник агентства.