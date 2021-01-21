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Футбол в России

Директор "Енисея": Алаев может решить задачу улучшения экономической привлекательности ФНЛ

Ранее генеральный секретарь РФС официально зарегистрировался в качестве кандидата в президенты ФНЛ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев в случае избрания президентом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сумеет решить задачу по улучшению экономической привлекательности организации. Такое мнение ТАСС высказал директор клуба ФНЛ "Енисей" (Красноярск) Алексей Ивахов.

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В четверг пресс-служба лиги объявила о том, что Алаев официально зарегистрировался в качестве кандидата в президенты ФНЛ.

"Конечно, мы обсуждали кандидатуру Александра Александровича Алаева на пост президента ФНЛ и приняли решение выдвинуть от нас именно этого кандидата. Мы пришли к мнению, что под его руководством ФНЛ сможет решить две самые главные задачи, - сказал Ивахов. - Во-первых, это улучшение экономической привлекательности лиги для того, чтобы клубы имели возможность больше зарабатывать. Во-вторых, это цикличность соревновательного и тренировочного процессов с целью повышения уровня мастерства футболистов".

"Экономика и спортивная составляющая ФНЛ - два важных момента, требующих внимания. Думаю, что Александр Александрович, имея большой опыт работы внутри футбола, на разных направлениях - футбольных и менеджерских - поможет нам всем вместе сделать лигу более сильной и успешной", - добавил он.

Крайний срок подачи заявок для участия в выборах президента ФНЛ - 25 января. Выборы состоятся 25 февраля.

Теги
Российский футболАлаев, Александр Александрович
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