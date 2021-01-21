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Футбол в России

Футбольное поле открыли в Томске в рамках программы "Наша смена"

Поле в крытом манеже передано футбольной школе "Ермак"

ТАСС, 21 января. Российский футбольный союз (РФС) передал футбольной школе "Ермак" в Томске новое футбольное поле в крытом манеже. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Футбольная школа носит статус детского футбольного центра. Поле открыто в рамках программы "Наша смена", целью которой является подготовка резерва в российском футболе.

В церемонии открытия поля приняли участие председатель Томской областной федерации футбола Руслан Киселев и директор футбольной школы "Ермак" Дмитрий Суворков.

Всего в России функционирует восемь региональных и 55 детских футбольных центров.

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