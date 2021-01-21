Когуашвили: чемпионат России по греко-римской борьбе стал сильнейшим за последние 10 лет

Чемпионом России в категории до 55 кг стал Виктор Ведерников, в категории до 60 кг - чемпион мира Сергей Емелин, до 63 кг - Алексей Тадыкин, до 67 кг - чемпион мира Артем Сурков, до 72 кг - чемпион мира Чингиз Лабазанов, до 77 кг - чемпион мира Абуязид Манцигов, до 82 кг - Адлан Акиев, до 87 кг - Милад Алирзаев, до 97 кг - Артур Саргсян, до 130 кг - чемпион мира Сергей Семенов. От участия в турнире после переноса чемпионата Европы на 19-25 апреля были освобождены двукратный чемпион мира Муса Евлоев (до 97 кг) и двукратный олимпийский чемпион Роман Власов (до 77 кг). Из-за коронавируса соревнования пропустил олимпийский чемпион Давит Чакветадзе (до 87 кг). Теперь перед командой стоит задача добрать три недостающие олимпийские лицензии на Игры в Токио в весовых категориях до 77 кг, до 87 кг и до 130 кг, эта возможность у россиян будет в конце марта на лицензионном турнире в Будапеште.

"Чемпионат России по содержанию борьбы был сильнейшим за последние 10-15 лет, - рассказал Когуашвили. - Новых фамилий он нам не открыл, большинство спортсменов много работали со сборной, тот же самый Алирзаев - он уже два года тренируется с командой, выигрывал Кубок мира, был в обойме. Приятно, что он будет создавать конкуренцию нашим лидерам, я в первую очередь имею в виду Чакветадзе, который не смог выступить на этом чемпионате из-за коронавируса. Но в этом весе у нас нет лицензии, ее нужно забирать в первую очередь, потом уже думать об Олимпийских играх".

"В 77 кг в финале боролись Ильяс Магамадов и Абуязид Манцигов. Магамадов удивил, некоторое время его не было видно, но он показал хорошую борьбу за выход в финал, в последнюю секунду выбив из чемпионской гонки Александра Чехиркина (прошлогоднего чемпиона России). В финале его ждал не менее серьезный соперник - Манцигов, но тот оказался крепким орешком, потихоньку набирает, выходит на уровень ведущих мировых соперников", - отметил тренер.

Говорить об участниках Олимпиады пока рано

За лицензией в категории до 77 кг на турнир в Будапешт поедет двукратный олимпийский чемпион Роман Власов. "Однако в лице Манцигова у него есть достойный соперник, - подчеркнул Когуашвили. - Не хочу обидеть других претендентов, но у этих спортсменов наиболее высокие шансы оспорить поездку на Олимпиаду, и все-таки сначала нужно завоевать лицензию, поэтому один поедет в Будапешт, второй - на чемпионат Европы. Что касается весовой категории 130 кг, то в Будапеште за лицензию поборется Семенов".

"По остальным весам могу сказать, что ребята отборолись достойно. Определили лидеров, но на сто процентов говорить, кто выступит на Играх, пока нельзя, до них еще полгода, и мы имеем шанс увидеть в Токио и третьи, и четвертые номера сборной. Финальный этап подготовки к Играм начнется после чемпионата Европы, у команды будет трехэтапный сбор - сначала в Кабардино-Балкарии, затем в Подмосковье, заключительный - во Владивостоке", - сообщил главный тренер.