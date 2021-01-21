Овечкин пропустит минимум четыре матча "Вашингтона" в НХЛ

ТАСС, 21 января. Российские хоккеисты клуба "Вашингтон" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустят как минимум четыре матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила журналистка газеты Washington Post Саманта Пелл со ссылкой на главного тренера команды Питера Лавиолетта.

Ранее НХЛ оштрафовала "Вашингтон" на $100 тыс. за нарушение протоколов лиги о COVID-19. Овечкин, Орлов, Кузнецов и Самсонов попали в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ либо тренировках команды из-за нарушения протокола. Спортсмены находились в одном гостиничном номере в близком контакте с высоким риском заражения коронавирусом.

"Овечкин, Кузнецов, Орлов, Самсонов на карантине. Лавиолетт думает, что они пропустят ближайшие четыре матча, а дальнейшее решение будет рассматриваться дополнительно", - написала Пелл.

"Вашингтон" стал первой командой НХЛ в этом сезоне, оштрафованной за нарушение протоколов COVID-19. В заявлении клуба говорится, что его руководство разочаровано таким поведением своих игроков. Овечкин также заявил, что сожалеет о своих действиях.

В следующих четырех матчах "Вашингтон" дважды сыграет дома с "Баффало" (23 и 24 января) и "Айлендерс" (27 и 29 января).