"Зенит" обыграл "Анадолу Эфес" и поднялся на третье место в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 21 января. Российский баскетбольный клуб "Зенит" победил на своей площадке турецкий "Анадолу Эфес" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 85:78.

Самым результативным стал игрок гостей Василие Мичич, который набрал 23 очка. У петербуржцев больше всех очков в активе Уилла Томаса (14). Дабл-дабл на счету форварда "Зенита" Артураса Гудайтиса (11 очков + 10 подборов).

В турнирной таблице Евролиги "Зенит" занимает третье место, одержав 13 побед в 19 матчах. Лидирует российский ЦСКА (15 побед в 20 играх). Турецкий клуб идет десятым с 10 поражениями в 21 встрече.

"Зенит" в следующем туре сыграет 26 января в гостях с занимающей второе место "Барселоной", "Анадолу Эфес" встретится в тот же день дома с сербской "Црвеной Звездой".