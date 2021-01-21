Чемпион мира Барулин стал хоккеистом чешского "Динамо"

ТАСС, 21 января. Российский голкипер Константин Барулин подписал контракт с чешским хоккейным клубом "Динамо" из Пардубице. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали соглашения не уточняются.

11 января стало известно, что 36-летний голкипер по обоюдному согласию расторг контракт с нижнекамским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик", который он представлял на протяжении двух сезонов.

Барулин также выступал за тюменский "Газовик", петербургский СКА, московские "Спартак" и ЦСКА, подмосковный "Атлант", казанский "Ак Барс", омский "Авангард" и "Сочи". В составе сборной России он становился чемпионом мира (2012), а также серебряным (2015) и бронзовым (2007) призером мировых первенств.