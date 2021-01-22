Times: правительство Японии решило, что ОИ в Токио нужно отменить из-за коронавируса

ТАСС, 22 января. Японское правительство в частном порядке пришло к выводу, что Олимпийские игры в Токио придется отменить из-за коронавируса. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источник в правительстве Японии.

По информации источника, внутри правительства ищут путь для объявления об отмене Игр при сохранении возможности их повторного проведения в Токио. "Никто не хочет объявлять об этом первым, но все согласны, что (провести Олимпиаду) будет слишком сложно. Я не думаю, что это случится", - сказал источник Times.

Также, по его словам, после отмены основное внимание будет уделено обеспечению безопасности для проведения Игр в ближайшую свободную дату - 2032 году.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в интервью японскому агентству Kyodo исключил возможность повторного переноса или отмены Игр в Токио.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований. Бюджет Олимпиады вырос из-за дополнительных расходов, связанных с отсрочкой соревнований и мерами против коронавируса, и теперь составляет 1,64 трлн иен ($15,9 млрд).