СМИ: японская оппозиция считает необходимым отложить или отменить ОИ в Токио

ТОКИО, 22 января. /ТАСС/. Оппозиционные партии в Японии сходятся во мнении, что Олимпийские игры в Токио следует повторно перенести или отменить из-за ситуации с коронавирусом в мире. Об этом сообщила в пятницу газета Asahi.

В частности, лидер Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии считает, что к лету "процесс вакцинации еще не будет завершен". Кроме того, он отмечает, что сложно будет направить достаточное количество медицинского персонала для работы на самих соревнованиях, поскольку большинство врачей занимаются больными коронавирусом.

Аналогичного мнения придерживается и председатель главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано. Он указал на безответственность стремления правительства провести Игры, поскольку пандемия по всему миру сейчас в самом разгаре. Ряд других представителей оппозиции также высказался в пользу того, чтобы Япония решила вопрос об отсрочке или отмене Олимпиады на консультациях с Международным олимпийским комитетом (МОК).

В четверг президент МОК Томас Бах в интервью агентству Киодо исключил возможность повторного переноса или отмены летних Игр в Токио. Бах подчеркнул, что приоритетной задачей для организаторов остается "безопасность участников". Кроме того, в ходе интервью он не исключил возможности сокращения числа зрителей Олимпиады или даже проведения Игр без них.

Позднее газета Times со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщила, что внутри руководства страны в частном порядке пришли к выводу, что Игры в Токио необходимо отменить из-за коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено. В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Бюджет Игр при этом вырос из-за дополнительных расходов, связанных с отсрочкой соревнований и мерами против коронавируса, и теперь составляет 1,64 трлн иен (15,9 млрд долларов).