Оргкомитет: решение о судьбе Олимпиады в Токио может быть принято к концу марта

ТОКИО, 22 января. /ТАСС/. Решение о возможности проведения летних Олимпийских игр в Токио может быть принято перед стартом эстафеты олимпийского огня, который запланирован на 25 марта. Об этом сообщил глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори в опубликованном в пятницу интервью газете Nishinippon Shimbun.

"Естественно, что мы рассматриваем наихудший вариант с разных сторон. (Вопрос о проведении) Олимпийских игр можно будет прояснить в зависимости от того, будет ли дан старт эстафете олимпийского огня или она будет отложена", - сказал глава оргкомитета Игр.

Говоря о возможности проведения Игр без зрителей, Мори отметил, что решение на этот счет также может быть принято в конце марта после анализа ситуации с коронавирусом в мире.

В четверг президент МОК Томас Бах в интервью агентству Kyodo исключил возможность повторного переноса или отмены летних Игр в Токио. Бах подчеркнул, что приоритетной задачей для организаторов остается "безопасность участников". Кроме того, в ходе интервью он не исключил возможности сокращения числа зрителей Олимпиады или даже проведения Игр без них.

Позднее газета Times со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщила, что внутри руководства страны в частном порядке пришли к выводу, что Игры в Токио необходимо отменить из-за коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено. В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Бюджет Игр при этом вырос из-за дополнительных расходов, связанных с отсрочкой соревнований и мерами против коронавируса, и теперь составляет 1,64 трлн иен (15,9 млрд долларов).