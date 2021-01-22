В Японии заявили, что нацелены на проведение безопасной Олимпиады в Токио

ТОКИО, 22 января. /ТАСС/. Правительство Японии по-прежнему стремится к проведению безопасных Олимпийских игр в Токио и продолжает подготовку к соревнованиям в сотрудничестве со столичной администрацией и Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом заявил в пятницу премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, выступая в парламенте.

"Олимпийские игры должны стать символом победы человечества над коронавирусом. Мы продолжаем тесно сотрудничать с администрацией Токио и МОК с целью проведения безопасных соревнований", - сказал он.

В четверг президент МОК Томас Бах в интервью агентству Киодо исключил возможность повторного переноса или отмены летних Игр в Токио. Бах подчеркнул, что приоритетной задачей для организаторов остается "безопасность участников". Кроме того, в ходе интервью он не исключил возможности сокращения числа зрителей Олимпиады или даже проведения Игр без них.

Позднее газета "Таймс" со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщила, что внутри руководства страны в частном порядке пришли к выводу, что Игры в Токио необходимо отменить из-за коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.