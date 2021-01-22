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Олимпиада в Токио

Правительство Японии отрицает вариант отмены Олимпиады в Токио

Ранее газета TImes со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщила, что внутри руководства страны в частном порядке пришли к выводу, что Игры необходимо отменить из-за коронавируса
© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

ТОКИО, 22 января. /ТАСС/. Правительство Японии опровергло информацию британской газеты TImes о рассмотрении японской стороной варианта отмены Олимпийских игр в Токио. Об этом в пятницу на пресс-конференции в японской столице заявил заместитель генерального секретаря кабинета министров Манабу Сакаи.

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"Это не соответствует действительности", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов касательно публикации.

Ранее газета Times со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщила, что внутри руководства страны в частном порядке пришли к выводу, что Игры в Токио необходимо отменить из-за коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

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