Олимпийский комитет Австралии продолжит подготовку сборной к Играм в Токио

СИДНЕЙ, 22 января. /ТАСС/. Олимпийский комитет Австралии заявил о продолжении подготовки сборной страны к Олимпийским играм в Токио. Соответствующее заявление организация разместила в пятницу на своем сайте.

"AOК (Австралийский олимпийский комитет) продолжает работать над тем, чтобы австралийская олимпийская сборная прибыла в Токио, участвовала в соревнованиях и вернулась домой в безопасности и без COVID-19", - указано в заявлении комитета, сделанном после появления информации британской газеты Times о возможной отмене Олимпийских игр в Токио.

В комитете отметили, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах "решительно подтвердили свою приверженность провести Олимпийские игры в Токио в июле этого года". Глава АОК Джон Коатс сообщил, что Олимпийские игры "пройдут в этом году". "Мы общаемся с МОК и организационным комитетом еженедельно по оперативным вопросам. Нет никакой дискуссии о том, чтобы не продолжать [подготовку к играм] в Японии", - цитирует Коатса газета The Sidney Morning Herald.

Ранее газета Times со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщила, что внутри руководства страны в частном порядке пришли к выводу, что Игры в Токио необходимо отменить из-за коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.