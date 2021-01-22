МОК и Япония против коронавируса. Проведение Олимпиады в Токио остается под вопросом

Газета Times сообщила, что в руководстве страны в частном порядке пришли к выводу, что Игры необходимо отменить из-за коронавируса, но японские власти эту информацию категорически опровергли

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Британская газета Times в пятницу сообщила, что внутри правительства Японии ищут путь для объявления об отмене Олимпийских игр 2021 года при сохранении возможности их повторного проведения в Токио. Японское правительство и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, в свою очередь, исключают возможность повторного переноса или отмены соревнований. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено. Решение о переносе Игр Бах не раз называл беспрецедентным.

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Такого в истории олимпийского движения раньше и правда не было. В связи с мировыми войнами отменялись Игры в 1916, 1940 и 1944 годах, но никогда еще они не переносились. Ни из-за терактов на Олимпиаде в Мюнхене и Атланте, ни из-за политических бойкотов в 1980 и 1984 годах. Сейчас же после переноса Олимпиады может последовать и ее отмена. Газета Times со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщила, что внутри руководства страны в частном порядке пришли к выводу, что Игры в Токио необходимо отменить из-за коронавируса. Японские власти эту информацию категорически отрицают. "Это не соответствует действительности", - сказал заместитель генерального секретаря кабинета министров Манабу Сакаи на пресс-конференции в пятницу. Исключил возможность повторного переноса или отмены летних Игр в Токио и Бах. В четверг президент МОК в интервью агентству Kyodo заявил, что приоритетной задачей для организаторов остается безопасность участников. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство страны по-прежнему стремится к проведению безопасных Олимпийских игр и продолжает подготовку к соревнованиям в сотрудничестве со столичной администрацией и МОК. "Олимпийские игры должны стать символом победы человечества над коронавирусом. Мы продолжаем тесно сотрудничать с администрацией Токио и МОК с целью проведения безопасных соревнований", - сказал Суга.

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Отменить Олимпиаду хочет японская оппозиция Мнения о том, что Олимпиаду в Токио стоит отменить или перенести повторно, придерживается японская оппозиция. Лидер Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии считает, что к лету процесс вакцинации еще не будет завершен. Кроме того, он отмечает, что сложно будет направить достаточное количество медицинского персонала для работы на самих соревнованиях, поскольку большинство врачей занимаются больными коронавирусом. Аналогичного мнения придерживается и председатель главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано. Он указал на безответственность стремления правительства провести Игры, поскольку пандемия по всему миру сейчас в самом разгаре. Ряд других представителей оппозиции также высказался в пользу того, чтобы Япония решила вопрос об отсрочке или отмене Олимпиады на консультациях с МОК. В оргкомитете "Токио-2020" заявили, что правительство Японии проводит серию координационных совещаний по противодействию COVID-19 и принимает всесторонние меры, чтобы иметь возможность провести Олимпиаду. "Мы надеемся, что повседневная жизнь может вернуться к своему нормальному течению как можно скорее, и мы продолжим прилагать все усилия, чтобы подготовиться к безопасным Играм. Все наши партнеры, включая правительство Японии, администрацию Токио, МОК и Международный паралимпийский комитет (МПК), полностью сосредоточены на проведении Игр этим летом", - сказал ТАСС представитель оргкомитета. После появления информации Times о возможной отмене Олимпийских игр в Токио официальное заявление сделал и Австралийский олимпийский комитет (АОК). В комитете отметили, что Суга и Бах решительно подтвердили свою приверженность провести Олимпийские игры в Токио. Глава АОК Джон Коатс сообщил, что Олимпийские игры пройдут в этом году. "Мы общаемся с МОК и организационным комитетом еженедельно по оперативным вопросам. Нет никакой дискуссии о том, чтобы не продолжать подготовку к Играм в Японии. АОК продолжает работать над тем, чтобы австралийская олимпийская сборная прибыла в Токио, участвовала в соревнованиях и вернулась домой в безопасности и без COVID-19", - говорится в заявлении Коатса. Судьба Игр может проясниться к концу марта Глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори в опубликованном в пятницу интервью газете Nishinippon сообщил, что решение о возможности проведения летних Олимпийских игр в Токио может быть принято перед стартом эстафеты олимпийского огня, который запланирован на 25 марта. "Естественно, что мы рассматриваем наихудший вариант с разных сторон. Вопрос о проведении Олимпийских игр можно будет прояснить в зависимости от того, будет ли дан старт эстафете олимпийского огня или она будет отложена", - сказал глава оргкомитета Игр.

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