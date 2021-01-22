Размер обязательного взноса России в бюджет WADA превышает взнос Китая почти в два раза

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Размер обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2021 году почти в два раза превышает денежную сумму, которая определена для Китая. Об этом свидетельствуют документы WADA.

Согласно информации, полученной ранее ТАСС от пресс-службы WADA, размер взноса России в бюджет агентства в 2021 году составит $1 091 877.

Такие же суммы в бюджет WADA в 2021 году должны выплатить еще четыре европейские страны - Великобритания, Франция, Германия и Италия. Китай, который является самой густонаселенной страной в мире, должен выплатить почти в два раза меньше - $561 288.

Самый большой взнос в бюджет WADA должны внести США - $2 931 923. Второе место занимает Япония ($1 502 800), третье - Канада ($1 465 962).

На летних Олимпийских играх 2016 года в Бразилии Россия была представлена 286 спортсменами, Китай - 412, на ОИ-2012 в Лондоне выступили 436 российских атлетов и 396 китайских.