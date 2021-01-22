{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

Размер обязательного взноса России в бюджет WADA превышает взнос Китая почти в два раза

Россия выплатит более $1 млн
© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Размер обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2021 году почти в два раза превышает денежную сумму, которая определена для Китая. Об этом свидетельствуют документы WADA.

Согласно информации, полученной ранее ТАСС от пресс-службы WADA, размер взноса России в бюджет агентства в 2021 году составит $1 091 877.

Такие же суммы в бюджет WADA в 2021 году должны выплатить еще четыре европейские страны - Великобритания, Франция, Германия и Италия. Китай, который является самой густонаселенной страной в мире, должен выплатить почти в два раза меньше - $561 288.

Самый большой взнос в бюджет WADA должны внести США - $2 931 923. Второе место занимает Япония ($1 502 800), третье - Канада ($1 465 962).

На летних Олимпийских играх 2016 года в Бразилии Россия была представлена 286 спортсменами, Китай - 412, на ОИ-2012 в Лондоне выступили 436 российских атлетов и 396 китайских.

Теги
РоссияДопинг
Олимпиада в Токио
Губернатор Осаки считает реальным перенос Олимпиады в Токио на 2024 год
Игры должны состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года
Читать полностью