Билеты на командный турнир по фигурному катанию в Москве стоят от 800 до 2,5 тыс. рублей

ТАСС, 22 января. Самый дешевый билет на командный турнир "Кубок Первого канала по фигурному катанию", который пройдет в московском дворце спорта "Мегаспорт" с 5 по 7 февраля, стоит 800 рублей, самый дорогой - 2,5 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте "Яндекс.Афиша", который занимается распространением билетов на турнир.

Всего продаются билеты пяти ценовых категорий. Уже распроданы все самые дорогие билеты (по 1,5-2,5 тыс. рублей) на соревнования в воскресенье.

Старт продаж билетов на короткую и произвольную программы начался в четверг в 11:00 мск. В пятницу в 16:00 мск стартует продажа билетов на прыжковый фестиваль и жеребьевку.

В турнире примут участие две команды, которые будут определены с помощью жеребьевки, в роли капитанов выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница чемпионатов мира Евгения Медведева. Судейство будет осуществляться по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU). Призовой фонд соревнований составит 10 млн рублей.

Власти Москвы в четверг отменили ряд ограничений для работы культурных учреждений столицы, введенных ранее для профилактики распространения коронавируса. Проведение спортивных соревнований допускается при условии, что количество посетителей не может превышать 50% от общей вместимости арены.