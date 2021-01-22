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Ситуация вокруг чемпионата мира по хоккею

Словакия и IIHF начали переговоры об организации в Братиславе матчей ЧМ-2021 по хоккею

Страна принимала турнир в 2019 году

ПРАГА, 22 января. /ТАСС/. Словацкий союз хоккея и Международная федерация хоккея (IIHF) приступили к переговорам об организации в Братиславе матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года, которые должны была пройти в Белоруссии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в дирекции Словацкого союза.

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"Переговоры с IIHF об организации части турнира, которая должна была состояться в Минске, начались, - отметили в дирекции. - Матчи планируется провести в Братиславе".

В данный момент рассматривается бюджет чемпионата мира и ведется обсуждение организационных вопросов. Конкретных решений пока не принято. Между тем, как подчеркнули в дирекции, Словакия заинтересована в принятии турнира в своей столице.

В понедельник стало известно, что совет IIHF принял решение о переносе матчей ЧМ-2021 из Минска. Турнир, кроме столицы Белоруссии, должна была принять Рига. В Словакии чемпионат мира по хоккею прошел в мае 2019 года. Оно проходило в Братиславе и городе Кошице (Восточная Словакия).

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СловакияСитуация вокруг чемпионата мира по хоккею
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