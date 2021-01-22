Зинедин Зидан заразился коронавирусом

ТАСС, 22 января. Тест на коронавирусную инфекцию главного тренера испанского футбольного клуба "Реал" француза Зинедина Зидана дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Зидану 48 лет, он был назначен тренером "Реала" в 2019 году, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее он уже тренировал мадридский клуб - с 2016 по 2018 год. Под его руководством "Реал" трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба - 40 матчей. По итогам 2017 года Зидан был признан лучшим тренером по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и авторитетного французского журнала France Football.

В качестве игрока Зидан становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Испании (в составе "Реала"), дважды побеждал в чемпионате Италии (в составе "Ювентуса"). В 1998 году был удостоен награды "Золотой мяч", вручаемый лучшему футболисту мира. Вместе со сборной Франции Зидан становился чемпионом мира (1998) и Европы (2000), а также серебряным призером мирового первенства (2006) и бронзовым - первенства Европы (1996).

"Реал" занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании нынешнего сезона, проведя 18 матчей и набрав 37 очков. Также испанский клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов, завершив групповой этап на первом месте в своем квартете (10 очков). Ближайший матч подопечные Зидана проведут 22 января в гостях против "Леванте".