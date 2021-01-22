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Боксер Федор Чудинов проведет поединок против Чилембы 20 февраля в Москве

Этот бой должен был пройти еще в 2020 году
Федор Чудинов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Федор Чудинов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг россиянин Федор Чудинов проведет поединок против малавийца Айзека Чилембы 20 февраля в Москве. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.

Бой Чудинов - Чилемба должен был пройти еще в 2020 году.

"Чудинов проведет бой с Чилембой 20 февраля", - сказал собеседник агентства.

Всего на счету россиянина 23 победы (16 нокаутом) и два поражения. В активе Чилембы 26 побед (10 нокаутом), семь поражений и две ничьи.

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