Норвегия сделает исключение из карантинных правил для проведения этапов Кубка мира

"Правительство одобряет проведение этапов Кубка мира по лыжным видам спорта, горным лыжам и биатлону, если это позволит ситуация с вирусом", - сказал министр культуры и по вопросам равноправия Абид Раджа. "Но с явной оговоркой: исключение из карантинных правил может быть отменено", - добавил он.

ХЕЛЬСИНКИ, 22 января. /ТАСС/. Правительство Норвегии сделает исключение из карантинных правил, действующих в стране из-за пандемии коронавируса, для проведения в феврале и марте на территории королевства этапов Кубка мира по лыжным видам спорта. Об этом сообщило в пятницу Норвежское телеграфное бюро.

Норвегия может отказаться от проведения этапов Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам

Решение правительства расходится с рекомендациями медицинских властей. В пятницу Управление здравоохранения Норвегии заявило, что выступает против того, чтобы правительство страны отменяло карантин при проведении международных соревнований на норвежской территории из-за повышенного риска распространения коронавируса.

Если бы правительство последовало данной рекомендации, это могло бы поставить под угрозу организацию в Норвегии целого ряда международных соревнований в феврале и марте, поскольку в настоящее время въезжающим в страну необходимо находиться на десятидневном карантине.

Число случаев заражения коронавирусом в Норвегии увеличилось за сутки на 372 и составило в пятницу 60 259. За время пандемии от вызванных инфекцией осложнений в стране умерли 544 пациента. Протестированы свыше 3 млн человек. Самое большое число заражений за сутки было зафиксировано 6 января - 930.

Рост числа заразившихся был отмечен в Норвегии в конце августа 2020 года после относительно спокойного лета. Первый случай инфицирования коронавирусом в стране выявили в конце февраля 2020 года.