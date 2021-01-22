Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

ТАСС, 22 января. Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем индивидуальной гонки на 20 км на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце.

Биатлонист Логинов остался доволен победой в гонке на этапе КМ, несмотря на падение

Его результат - 48 минут 41,8 секунды, на четырех огневых рубежах он не допустил ни одного промаха. Вторым стал норвежец Стурла Легрейд (отставание - 58,5 секунды; 2 промаха), третьим - француз Кентен Фийон-Майе (+1.10,6; 2). После выхода с четвертого огневого рубежа Логинов упал и сломал палку.

Эта медаль стала первой для сборной России в личных гонках на этапах Кубка мира с февраля 2020 года. Логинов на чемпионате мира прошлого года в Антхольце завоевал золотую и бронзовую медали.

В субботу на этапе Кубка мира пройдут две гонки - масс-старт у женщин и эстафета у мужчин.