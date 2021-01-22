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Биатлон
Обновлено 

Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

Это первая медаль для сборной России в личных гонках Кубка мира с февраля 2020 года
Александр Логинов EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Александр Логинов
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ТАСС, 22 января. Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем индивидуальной гонки на 20 км на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце.

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Его результат - 48 минут 41,8 секунды, на четырех огневых рубежах он не допустил ни одного промаха. Вторым стал норвежец Стурла Легрейд (отставание - 58,5 секунды; 2 промаха), третьим - француз Кентен Фийон-Майе (+1.10,6; 2). После выхода с четвертого огневого рубежа Логинов упал и сломал палку.

Эта медаль стала первой для сборной России в личных гонках на этапах Кубка мира с февраля 2020 года. Логинов на чемпионате мира прошлого года в Антхольце завоевал золотую и бронзовую медали.

В субботу на этапе Кубка мира пройдут две гонки - масс-старт у женщин и эстафета у мужчин.

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