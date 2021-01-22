Бывший тренер "Зенита" Манчини считает, что Кокорин мог бы выступать за "Реал"

ТАСС, 22 января. Российский нападающий Александр Кокорин обладает необходимыми качествами, чтобы выступать за испанский футбольный клуб "Реал". Такое мнение выразил бывший главный тренер петербургского "Зенита", а ныне наставник сборной Италии Роберто Манчини, комментарий которого приводит газета La Nazione .

В четверг московский "Спартак" сообщил о договоренности с итальянской "Фиорентиной" о переходе Кокорина. Контракт должен быть подписан на следующей неделе после прохождения игроком медицинского обследования. Кокорин выступал за "Зенит" под руководством Манчини.

"Я могу сказать о нем только хорошее, как о футболисте, так и о человеке. Кокорин - чемпион, у него есть необходимые качества, чтобы играть за любой клуб, включая мадридский "Реал". У него отличная техника, умение играть вверху, хорошие передачи. Ему потребуется время, чтобы адаптироваться к чемпионату, но решение "Фиорентины" купить его очень правильное", - отметил Манчини.

Кокорину 29 лет, он выступал за "Спартак" с августа 2020 года. В составе "Зенита" становился чемпионом России (сезон-2018/19), победителем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2016). За сборную России провел 48 матчей и забил 12 мячей.