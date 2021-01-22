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Биатлон

Биатлонист Логинов остался доволен победой в гонке на этапе КМ, несмотря на падение

В пятницу он стал лучшим в индивидуальной гонке в Антхольце
Александр Логинов EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Александр Логинов
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ТАСС, 22 января. Российский биатлонист Александр Логинов остался доволен победой на этапе Кубка мира в Антхольце, несмотря на падение в конце гонки. Об этом он заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

В пятницу Логинов стал лучшим в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира. Эта медаль стала первой для сборной России в личных гонках на этапах Кубка мира с февраля 2020 года.

"В любом случае можно в актив занести эту гонку - справиться со стрельбой на такой высоте. Это [застрявшая в ружье гильза] несильно выбило. На финишном круге выбило падение: сбило дыхание, воткнулся в подъем, прошел двести метров с одной палкой, это подкосило, но в любом случае я доволен", - отметил Логинов.

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