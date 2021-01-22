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ММА

Федора Емельяненко могут выписать из больницы 26 января

В четверг стало известно, что боец был госпитализирован с коронавирусом в одну из московских больниц
Федор Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Федор Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко может быть выписан из больницы в ближайший вторник. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

"Федор в понедельник сделает КТ. Если все будет хорошо, его могут выписать уже во вторник", - сказал собеседник агентства.

В четверг стало известно, что 44-летний Емельяненко госпитализирован с коронавирусом в одну из московских больниц. Как утверждал источник ТАСС, угрозы здоровью спортсмена не было. Среди симптомов были потеря обоняния и высокая температура. Также была выявлена двусторонняя пневмония.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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