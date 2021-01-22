Чепиков: победа Логинова в Антхольце важна перед чемпионатом мира по биатлону

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа Александра Логинова на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце важна с точки зрения подготовки к чемпионату мира по биатлону. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков.

В пятницу Логинов стал лучшим в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира. Эта медаль стала первой для сборной России в личных гонках на этапах Кубка мира с февраля 2020 года.

"Все болельщики и ветераны биатлона, спортсмены очень рады победе Александра. И Антхольц - это уже наше удачное место, где мы много лет выступаем успешно. И девочки неплохо выступают", - сказал Чепиков.

"Сейчас важно подойти во всеоружии к чемпионату мира, набрать оптимальную форму. И такие результаты радуют. Хотелось бы, чтобы в 30-ке сильнейших было не два-три, а четыре-пять наших, как у норвежцев или французов. Есть над чем работать, но хорошо, что наши лидеры сейчас показывают биатлон высокого уровня", - добавил собеседник ТАСС.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля в Словении.