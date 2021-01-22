Биатлонист Логинов заявил, что итальянская полиция до сих пор не вернула ему личные вещи

ТАСС, 22 января. Итальянская полиция до сих пор не вернула личные вещи российскому биатлонисту Александру Логинову. Об этом спортсмен рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ" .

В феврале 2020 года итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России на чемпионате мира в Антхольце, где сейчас проходит этап Кубка мира. Обращение в правоохранительные органы со стороны Международного союза биатлонистов было связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Правоохранители отдельно обыскали номер, в котором проживали Логинов и Евгений Гараничев, а также изъяли для дополнительных проверок ноутбук и телефон Логинова.

"Итальянская полиция до сих пор ничего не вернула мне", - сказал Логинов.

В пятницу Логинов стал лучшим в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце. Эта медаль стала первой для сборной России в личных гонках на этапах Кубка мира с февраля 2020 года.