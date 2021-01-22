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Биатлон

Биатлонист Логинов заявил, что итальянская полиция до сих пор не вернула ему личные вещи

Обыски в номере спортсмена прошли во время чемпионата мира в феврале 2020 года

ТАСС, 22 января. Итальянская полиция до сих пор не вернула личные вещи российскому биатлонисту Александру Логинову. Об этом спортсмен рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

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В феврале 2020 года итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России на чемпионате мира в Антхольце, где сейчас проходит этап Кубка мира. Обращение в правоохранительные органы со стороны Международного союза биатлонистов было связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Правоохранители отдельно обыскали номер, в котором проживали Логинов и Евгений Гараничев, а также изъяли для дополнительных проверок ноутбук и телефон Логинова.

"Итальянская полиция до сих пор ничего не вернула мне", - сказал Логинов.

В пятницу Логинов стал лучшим в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце. Эта медаль стала первой для сборной России в личных гонках на этапах Кубка мира с февраля 2020 года.

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