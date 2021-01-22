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Биатлон

Логинов сожалеет, что отец не мог увидеть его победу на этапе КМ по биатлону

В пятницу россиянин стал лучшим в индивидуальной гонке в Антхольце, в конце декабря у него умер отец

ТАСС, 22 января. Российский биатлонист Александр Логинов сожалеет, что его победу на этапе Кубка мира не мог увидеть его отец. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

В пятницу Логинов стал лучшим в индивидуальной гонке на 20 км на этапе Кубка мира в Антхольце. Эта медаль стала первой для сборной России в личных гонках на этапах Кубка мира с февраля 2020 года. В конце декабря у Логинова умер отец.

"На самом деле мне очень жаль и хотелось, чтобы отец это видел, это была бы его радость", - сказал Логинов.

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