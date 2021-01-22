Логинов сожалеет, что отец не мог увидеть его победу на этапе КМ по биатлону

ТАСС, 22 января. Российский биатлонист Александр Логинов сожалеет, что его победу на этапе Кубка мира не мог увидеть его отец. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

В пятницу Логинов стал лучшим в индивидуальной гонке на 20 км на этапе Кубка мира в Антхольце. Эта медаль стала первой для сборной России в личных гонках на этапах Кубка мира с февраля 2020 года. В конце декабря у Логинова умер отец.

"На самом деле мне очень жаль и хотелось, чтобы отец это видел, это была бы его радость", - сказал Логинов.