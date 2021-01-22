Польховский считает, что Логинов после победы на этапе КМ способен выступать еще сильнее

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов еще не достиг пика формы и способен выступать в нынешнем сезоне еще сильнее. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Валерий Польховский.

В пятницу Логинов победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце. Год назад здесь же он стал чемпионом мира в спринте.

"Антхольц - счастливое место не только для Александра, но и для многих наших спортсменов, которые завоевывали здесь медали высокого уровня, - сказал Польховский. - Александру еще есть куда расти. В плане функциональной готовности, скорости резерв есть. Думаю, он еще добавит".

"Было приятно, что он справился со стрельбой. Его долго преследовала проблема последнего выстрела, и сегодня, думаю, он ее победил. У него в памяти останется осознание того, что он может стрелять на ноль. Тем более что это ему удалось в гонке с четырьмя рубежами. Очень рад за него, поздравляю его и всех болельщиков, тренеров, специалистов с такой победой Саши", - добавил он.

В нынешнем сезоне Логинов впервые попал на пьедестал в личной гонке. Первая часть сезона далась ему тяжело, что отчасти было связано с болезнью отца, который скончался в конце прошлого года. "Поможет ли победа ему психологически? Несомненно. Когда постоянно немного не хватает до пьедестала, это тяжело переносится. И сегодня он не просто на него попал, но и выиграл", - отметил Польховский.

Главным стартом для биатлонистов в нынешнем сезоне является чемпионат мира, который пройдет в феврале в Поклюке (Словения).