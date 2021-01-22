{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Биатлон

Майгуров: победа Логинова поднимет настроение остальным биатлонистам сборной России

Россиянин в пятницу выиграл индивидуальную гонку на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 22 января. Победа россиянина Александра Логинова в индивидуальной гонке поднимет настроение остальной сборной. Об этом заявил в эфире телеканала "Матч ТВ" президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Логинов в пятницу стал лучшим на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, выиграв индивидуальную гонку на 20 км. Эта медаль стала для россиян первой в личных гонках с февраля 2020 года.

"Очень рад, что Саша выиграл сегодня. Был затык на третьей стойке, гильза вовремя не вылетела. Я понимал, что он вполне мог бороться за золото. Эта победа поддержит настроение остальных", - заявил Майгуров.

Теги
БиатлонМайгуров, Виктор Викторович
Биатлон
Ростовцев: победа биатлониста Логинова придаст оптимизма россиянам перед чемпионатом мира
Призер Олимпиады-2006 при этом отметил, что этап в Италии проходит в специфических условиях высокогорья
Читать полностью