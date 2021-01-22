Майгуров: победа Логинова поднимет настроение остальным биатлонистам сборной России

ТАСС, 22 января. Победа россиянина Александра Логинова в индивидуальной гонке поднимет настроение остальной сборной. Об этом заявил в эфире телеканала "Матч ТВ" президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Логинов в пятницу стал лучшим на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, выиграв индивидуальную гонку на 20 км. Эта медаль стала для россиян первой в личных гонках с февраля 2020 года.

"Очень рад, что Саша выиграл сегодня. Был затык на третьей стойке, гильза вовремя не вылетела. Я понимал, что он вполне мог бороться за золото. Эта победа поддержит настроение остальных", - заявил Майгуров.