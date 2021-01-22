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Биатлон

Драчев считает символичной победу биатлониста Логинова на этапе Кубка мира в Антхольце

Последняя до этого медаль в личной гонке также была одержана на итальянском этапе

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев считает символичной победу россиянина Александра Логинова, одержанную им на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Таким мнением Драчев поделился с ТАСС.

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Логинов выиграл индивидуальную гонку на 20 км, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Эта медаль стала первой для сборной России в личных гонках в рамках Кубка мира с февраля 2020 года, когда Логинов также в Антхольце на чемпионате мира завоевал золотую и бронзовую медали.

"Очень рад за Александра, сердечно поздравляю его с победой, - сказал Драчев. - Символично, что эта победа была одержана именно в Антхольце. Будем надеяться, что он и дальше будет так работать. Похоже, у Александра появляется та форма, что у него была, будем надеяться на это".

В субботу этап Кубка мира продолжится двумя гонками - масс-стартом у женщин и эстафетой у мужчин.

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