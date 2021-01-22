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Биатлон

Майгуров ожидает, что юристы СБР будут работать по ситуации с уголовным делом Логинова

Дело было заведено в феврале прошлого года, так как его тренер Александр Касперович находился на чемпионате мира по чужой аккредитации

ТАСС, 22 января. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров надеется, что юристы союза продвинутся в работе, связанной с уголовным делом, открытым в отношении биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Об этом Майгуров рассказал в эфире "Матч ТВ".

В феврале 2020 года итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России на чемпионате мира. Обращение в правоохранительные органы со стороны Международного союза биатлонистов было связано с тем, что Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Правоохранители отдельно обыскали номер, в котором проживали Логинов и Евгений Гараничев, а также изъяли для дополнительных проверок ноутбук и телефон Логинова. В пятницу Логинов стал лучшим в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце, где проходил чемпионат мира прошлого года.

"В отношении Александра ничего не начнется. Что касается изъятых вещей, то, чтобы обратиться нашим юристам по этому делу, нужна наша инициатива в этом вопросе", - сказал Майгуров.

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