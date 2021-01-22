Майгуров ожидает, что юристы СБР будут работать по ситуации с уголовным делом Логинова

ТАСС, 22 января. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров надеется, что юристы союза продвинутся в работе, связанной с уголовным делом, открытым в отношении биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Об этом Майгуров рассказал в эфире "Матч ТВ".

В феврале 2020 года итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России на чемпионате мира. Обращение в правоохранительные органы со стороны Международного союза биатлонистов было связано с тем, что Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Правоохранители отдельно обыскали номер, в котором проживали Логинов и Евгений Гараничев, а также изъяли для дополнительных проверок ноутбук и телефон Логинова. В пятницу Логинов стал лучшим в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце, где проходил чемпионат мира прошлого года.

"В отношении Александра ничего не начнется. Что касается изъятых вещей, то, чтобы обратиться нашим юристам по этому делу, нужна наша инициатива в этом вопросе", - сказал Майгуров.