Польховский считает, что Логинов избежит травли со стороны иностранных биатлонистов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов после победы на этапе Кубка мира в Антхольце не должен столкнуться с травлей со стороны иностранных соперников, которые не могут ему простить допинговое нарушение. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Валерий Польховский.

В пятницу Логинов победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце. Год назад здесь же он стал чемпионом мира в спринте. После той гонки ряд иностранных биатлонистов, в числе которых были Себастьян Самуэльссон и Тарьей Бё, в очередной раз нелестно отозвались о российском биатлонисте, припомнив ему дисквалификацию за употребление ЭПО.

"В этом сезоне ситуация успокоилась, никаких проблем нет, - сказал Польховский. - Ребята борются за попадание на пьедестал, все заняты делом. Таких случаев, как в прошлом году, до сегодняшнего дня не было и, думаю, не будет".

Логинов был дисквалифицирован в общей сложности на три года после сдачи положительной допинг-пробы в ноябре 2013 года. Биатлонист считает себя невиновным, но при этом отказывается рассказывать, каким образом эритропоэтин попал к нему в организм. Иностранные биатлонисты критикуют Логинова за нежелание извиниться за допинговое прошлое и умалчивание правды.

В 2017 году, возобновив карьеру после отстранения, Логинов выступил на чемпионате мира в Хохфильцене. В смешанной эстафете он завоевал бронзу. Та гонка запомнилась тем, что во время передачи эстафеты Логинова сбил с ног Мартен Фуркад. Теперь уже бывший лидер российской сборной Антон Шипулин посчитал, что француз это сделал специально, поэтому не подал ему руку на церемонии награждения. Позже стороны примирились, однако пятикратный олимпийский чемпион после еще не раз негативно высказывался о Логинове.