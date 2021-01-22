Тихонов: пропуск предыдущей гонки Кубка мира помог Логинову одержать победу

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Пропуск масс-старта на предыдущем этапе Кубка мира помог российскому биатлонисту Александру Логинову хорошо восстановиться и выиграть индивидуальную гонку. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

В пятницу Логинов одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

"Александр сегодня порадовал всю Россию. Произошло то, о чем я и говорил, он пропустил гонку, это надо делать весь сезон в соревновательный период. Надо восстанавливаться и соревноваться. Тренировочный процесс заканчивается, когда начинаются первые старты. Дальше должны быть только легкие восстановительные тренировки, тогда можно что-то показывать", - отметил Тихонов.

"Логинову стоит запомнить это состояние. После этого этапа Кубка мира надо три-четыре дня как минимум восстанавливаться, а потом спокойно подводить себя к чемпионату мира", - добавил собеседник агентства.

Индивидуальную гонку пропустил Матвей Елисеев. "Наконец-то до Елисеева тоже дошло, что нужно пропустить гонку. Если бы он сегодня стартовал, он бы до финиша не доплелся", - заключил Тихонов.

В субботу на этапе Кубка мира состоится мужская эстафета и женский масс-старт.