Тихонов: биатлонисты Бабиков и Гараничев не заслуживают права выступать на Кубке мира

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Антон Бабиков и Евгений Гараничев не заслуживают места в сборной России по биатлону на этапах Кубка мира. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

В пятницу на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце состоялась индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержал россиянин Александр Логинов. 32-летний Гараничев финишировал 14-м, 29-летний Бабиков - 51-м.

"Бабиков и Гараничев - хорошие ребята, но они ничего не сделают. Они не заслуживают места в сборной на Кубке мира. Надо все-таки пробовать молодежь, надо думать о будущем. Немцы, норвежцы, итальянцы и французы подпускают молодежь", - отметил Тихонов.

В субботу на этапе Кубка мира пройдут две гонки - масс-старт у женщин и эстафета у мужчин.