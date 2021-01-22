Логинов оптимистично оценивает шансы подойти в хорошей форме к чемпионату мира по биатлону

ТАСС, 22 января. Российский биатлонист Александр Логинов считает, что ему по силам подойти в хорошей форме к чемпионату мира. Об этом он рассказал журналистам в пятницу после победы в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

Логинов принес российской сборной первую медаль в личной гонке в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне он стал последним в команде, кому это удавалось. Произошло это тоже в Антхольце, в рамках чемпионата мира, где биатлонист завоевал золото и бронзу.

"Я чувствую, что форма начинает приходить ко мне. Мне здесь нравится трасса. Высота сложная, но почему-то именно в Антхольце мне нравится как тренироваться, так и выступать", - сказал Логинов.

"Мне пришлось пропустить масс-старт [на прошлом этапе Кубка мира] в Оберхофе, потому что я понимал, что мне надо немного потренироваться. Теперь остался финишный этап подготовки к чемпионату мира, надеюсь, мне хватит времени, чтобы набрать мою форму. Про остальную команду не могу сказать, но я уверен, что они будут выступать еще лучше. Девочки вчера это показали", - добавил он.

В нынешнем сезоне Логинов впервые попал на пьедестал в личной гонке. Первая часть сезона далась ему тяжело, что отчасти было связано с болезнью отца, который скончался в конце прошлого года.

Чемпионат мира пройдет в феврале в Словении.